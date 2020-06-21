Из танкера Delfi, прибитого к берегу одесского пляжа "Дельфин", выливается топливо. Пятно разлива стремительно увеличилось и даже достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информирует местное издание "Думская".

Как отметили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета около 13:00, сорбент был в кратчайшие сроки доставлен на место происшествия и разлив был оперативно локализован.

Теперь местные власти проводят разъяснительную работу с отдыхающими - им говорят, что купаться в море пока нельзя. Также специалисты сделали замеры качества воды.

В Одессе топливо из танкера Delfi вылилось в море неподалеку от пляжа "Дельфин". Фото: Думская

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило штормом малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер совершил навал бортом на волнорез. А экипаж из трех человек пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Как сообщала "Страна", в Одессе вблизи затонувшего танкера Delfi сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. По предварительным данным, допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

Как мы сообщали ранее, в Одесской ОГА утверждали, что танкер Delfi попробуют поднять со дна при помощи воздушных баллонов, поместив их в пустоты судна.