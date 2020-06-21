Президент России Владимир Путин уверен, что власти Украины непременно приедут с визитом в Москву. Данная ситуация — лишь вопрос времени.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", — сказал он.

Путин сказал это в рамках интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на центральном российском телеканале. В то же время он подчеркнул, что разногласия есть не между народами, а между политиками.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине", — подчеркнул он.

Также Владимир Путин высказался об участии украинского народа в войне: "Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано, к сожалению, действующим президентом страны, - это нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа".

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил об обоюдной вине СССР и Германию за начало Второй мировой войны и Холокост, негативно скажутся на отношениях между странами. Также Путин считает, что это заявление скажется негативно на самом Зеленском.