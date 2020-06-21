Дрон заснял последствия взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.

"Страна" публикует кадры разрушенного дома, сделанные с высоты птичьего полета.

Ранее мы публиковали эксклюзивные кадры первых секунд после взрыва в многоэтажном доме на Позняках.

Напомним, сегодня в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией рассматривается версия о разрушении многоэтажки при помощи специального взрывного устройства.