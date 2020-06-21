На данной момент у полиции нет единой версии взрыва жилого дома в Киеве, на улице Софии Крушельницкой. Однако следствие не исключает вероятность активации взрывного устройства в многоэтажке.

Об этом в воскресенье, 21 июня, рассказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

По его словам, на данный момент рассматриваются множество версий разрушения многоэтажного дома.

"Сейчас рассматриваются полицией все версии... В том числе и взрыв газа, в том числе и взрыв неизвестного взрывного устройства, есть и много других версий", - сказал чиновник.

Сообщается, что на место инцидента также прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что президент Владимир Зеленский уже проинформирован о взрыве.

По последним данным в результате взрыва погибли как минимум 2 человека.

Напомним, что ранее о взрывном устройстве, как причине разрушения дома говорил глава МВД Арсен Аваков.

Ранее мы писали, что в минувший вторник жильцы многоэтажки заметили запах газа и вызвали аварийщиков, которые должны были устранить утечку.