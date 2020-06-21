"Страна" публикует эксклюзивные кадры первых секунд после взрыва газа в многоэтажном доме на Позняках.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Политика Страны".

"Боже мой, что ж это такое. Посмотри, повылетало аж на дорогу. Кусок дома вроде взорвался", - говорит автор видео.

Так, кадры были сняты с самой многоэтажки, где прогрел взрыв. Мужчина пытается выйти из дома, показывая степень разрушения дома.

Напомним, на место инцидента вместе с Аваковым прибыл и столичный градоначальник Виталий Кличко. В ближайшее время ожидается брифинг чиновников по данному поводу.

Также "Страна" писала, что в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна. На данный момент из-под завалов достали тела двух жертв.