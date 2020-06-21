В десяти регионах Украины по прежнему нет условий для перехода на второй этап смягчения карантина. Основной причиной этого является несоответствие показателя инцидентности критериям, установленным Кабмином.

Таблицу готовности регионов к снятию части карантинных ограничений в воскресенье, 21 июня, опубликовало министерство здравоохранения.

Так, согласно требованиям Кабмина, инцидентность, то есть количество заболевших за 7 дней на 100 тысяч населения региона, не должна превышать 12.

По данным Минздрава, этому критерию не соответствуют:

Киев (14,19)

Винницкая область (16,45)

Волынская область (37,24)

Житомирская область (17,56)

Закарпатская область (41,24)

Ивано-Франковская область (20,99)

Львовская область (39,15)

Ровенская область (46,07)

Тернопольская область (25,14)

Черновицкая область (45,27)

Кроме того, Закарпатская и Черновицкая области не попадают под ослабление еще по одному параметру - заполненности больничных коек, предназначенный для больных с Covid-19. При том, что этот показатель не должен превышать 50% в этих регионах он составляет 55,72% и 50,12% соответственно.

В то же время по третьему критерию, охвату населения тестированием (должен быть больше 12 на 100 000 за 7 дней), к смягчению карантина готовы все регионы страны. Тем не менее, наименьшие показатели тестирования населения в Луганской (18,30), Днепропетровской (18,93) и Одесской (19,94) областях.

Напомним, что подобная картина с эпидемиологической обстановкой в стране наблюдалась и в субботу, 20 июня.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 36 560 человек. За сутки инфекция подтвердилась у 735 украинцев.