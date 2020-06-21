Президент России Владимир Путин рассказал, что за годы своей работы научился проводить свободное время с пользой.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать", — сказал он.

Уточним, что Путин рассказал об этом в интервью, которое войдет в фильм под названием "Россия. Кремль. Путин". В ходе общения с журналистом Павлом Зарубиным он рассказал, что операторы Генерального штаба "все время со мной рядом" и должны всегда оставаться "на расстоянии нескольких секунд".

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил об обоюдной вине СССР и Германию за начало Второй мировой войны и Холокост, негативно скажутся на отношениях между странами. Также Путин считает, что это заявление скажется негативно на самом Зеленском.