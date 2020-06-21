Запах газа в столичном доме на Позняках, который сегодня пострадал от взрыва, жильцы заметили еще во вторник.

Об этом в воскресенье, 21 июня, передают корреспонденты "Страны".

"Говорю мужу: "Я слышу запах газа"... А в среду позвонила в аварийную службу. Они приехали и действительно, сказали, что была утечка. Запах очень чувствовался. Ну, они устранили, а дальше, что там произошло, я не знаю", - рассказала жительница многоэтажки из того же подъезда, где произошел взрыв.

По ее словам, газ действительно мог стать причиной сегодняшнего взрыва. Однако почему тогда газ взорвался в воскресенье, если проблема должна была быть решена спасателями еще в среду - неизвестно.

Напомним, в результате взрыва в многоэтажке погибли как минимум два человека.

Как мы сообщали ранее, прибывший на место инцидента с обвалившийся многоэтажкой министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что причиной ЧП могло стать взрывное устройство.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5.