Прибывший на место инцидента с обвалившийся многоэтажкой министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил, что причиной ЧП могло стать взрывное устройство.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Глава МВД Украины Арсен Аваков прибыл на место взрыва и заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: газ или взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Напомним, на место инцидента вместе с Аваковым прибыл и столичный градоначальник Виталий Кличко. В ближайшее время ожидается брифинг чиновников по данному поводу.

Также "Страна" писала, что в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна.