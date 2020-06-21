Киевским спасателям удалось найти тело второй жертвы обвала многоэтажного здания в Киеве, который произошел из-за газа.

Об этом говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

"Под завалами дома найден второй погибший", — говорится в сообщении.

На данный момент спасательная операция еще продолжается. Всего, согласно предварительной информации, под завалами находилось три человека.

Кроме того мы сообщали, что спасатели уже обрушили фасад, чтобы к месту ЧП был доступ, а также приступили к поиску жертв. Было найдено тело первого погибшего. Кроме того, медикам удалось увезти с места ЧП маленького ребенка.

Также "Страна" писала, что бойцы Национальной гвардии, которых отправили на помощь спасателям на Позняках, угодили в ДТП. Они протаранили свою же машину.