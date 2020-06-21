Машины Национальной гвардии, которые были отправлены на помощь спасателям, работающим с многоэтажным домом, пострадавшим от взрыва газа, устроили ДТП прямо под зданием.

Кадры опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свой же автомобиль", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента пострадавших не оказалось.

Нацгвардия устроила ДТП под зданием многоэтажки, где взорвался газ. Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна.

Кроме того мы сообщали, что спасатели уже обрушили фасад, чтобы к месту ЧП был доступ, а также приступили к поиску жертв. Было найдено тело одного погибшего. Кроме того, медикам удалось увезти с места ЧП маленького ребенка.

"Страна" также запустила онлайн, в котором рассказывает, что происходит на месте инцидента.