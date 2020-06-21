В Киеве в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.

Об этом в воскресенье, 21 июня, в эфире телеканала "НАШ" рассказал политолог Михаил Чаплыга, который живет по соседству.

"Всех сейчас заставляют переходить на газовые счетчики. Видно, где-то недокрутили трубу. Рабочие не докрутили счетчик, вот оно и бабахнуло", - заявил он.

Чаплыга также рассказал, что из-за взрыва всю спортивную площадку во дворе засыпало стеклом, однако к счастью никого на ней в тот момент не было.

Слова политолога о счетчика с 02:52. Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, что после взрыва в многоэтажке под завалами оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. На место взрыва уже прибыл мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5.