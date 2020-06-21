Киевские спасатели, которые работают на месте многоэтажки, где взорвался газ, действуют очень осторожно, поскольку повреждены несущие конструкции здания. Есть угроза обвала 9-10 этажей.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Работает кран. Спасатели вынуждены действовать очень осторожно, так как несущие конструкции повреждены. Делают все, чтобы не упал 9,10 этаж", - говорится в сообщении.

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. Фото: Страна

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна.

Кроме того мы сообщали, что спасатели уже обрушили фасад, чтобы к месту ЧП был доступ, а также приступили к поиску жертв. Было найдено тело одного погибшего. Кроме того, медикам удалось увезти с места ЧП маленького ребенка.

"Страна" также запустила онлайн, в котором рассказывает, что происходит на месте инцидента.