В воскресенье, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей с их профессиональным праздником - Днем медицинского работника. В ходе своего обращения глава государства анонсировал повышение зарплат для работников сферы здравоохранения и попросил украинцев соблюдать карантин.

Видео поздравления опубликовала пресс-служба Зеленского.

"Сегодня в Украине отмечается День медицинского работника. Официально этот день не имеет такого статуса, но, по моему мнению, это действительно государственный праздник. И для каждого гражданина сегодня - как день рождения очень близкого тебе человека. Ангела-хранителя. Украинский врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь", - так начал свое обращение президент.

Также глава государства заявил, что им был подписан указ о награждении государственными наградами 120 медиков.

"К большому сожалению, в предыдущие годы государство недостаточно заботилось о своих врачах. С начала коронавируса у нас много чего не было, и было самое главное - были вы. И поэтому страна получила шанс выстоять", - заявил президент.

По его словам, с целью сохранить "государственное сокровище" - украинских врачей, Кабмин принял решение о дополнительном финансировании сферы здравоохранения.

"Кроме шести с половиной миллиардов для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов. А значит - все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированны и сохранены. 1,2 миллиарда гривен будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории", - заявил президент.

Он также вспомнил о 43 медиках, который погибли во время борьбы с коронавирусом.

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работников, которые погибли, противодействуя Covid-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравненные к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации", - сказал Зеленский.

Кроме того, особое внимание в своем обращении президент уделил вопросу карантина. По его словам, украинцы, не соблюдая ограничительные нормы, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь медиков.

"И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания? Желание позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе. Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и ​​во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым", - добавил Зеленский.

"Крепкого здоровья вам, вашим близким и вашим пациентам. И пусть вирусы будут ну максимум на компьютере, хотя лучше - вообще без них. Спасибо за то, что вы есть! С праздником вас, дорогие медики!", - резюмировал президент

Видео: YouTube/ Зе!Президент

Напомним, что ранее "Страна" публиковала поздравления, стихи и открытки ко Дню медика.