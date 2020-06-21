В воскресенье, 21 июня, в результате сложных погодных условий в Украине без света остались 89 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 час. 21 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская – 30, Волынской – 27, Черниговской – 18, Черновицкая – 7, Сумская – 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

До этого мы писали, что из-за осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине без электричества остались 179 населенных пунктов в 4 областях. Сейчас бригады облэнерго пытаются починить линии электропередач и восстановить поставку электричества на местах. Больше всего пострадала Черниговская область.

Также мы рассказывали, что в селе Ивано-Франковской области из-за непогоды обрушился мост над рекой Красник.