Мэр Киева Виталий Кличко приехал на место взрыва многоэтажного дома на Позняках.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информируют корреспонденты "Страны".

Сообщается, что городской голова приехал около 11:40, почти через два часа после происшествия. Вместе с ним Позняки посетил министр внутренних дел Арсен Аваков. Через некоторое время ожидается брифинг Кличко по поводу происшествия.

Взрыв дома в Киеве. К месту происшествия приехал Кличко и Аваков. Фото: Страна

Напомним, что после взрыва в многоэтажке под завалами оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5.