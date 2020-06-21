Киевские спасатели нашли под завалами многоэтажного дома, где взорвался газ, тело первого погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 11:00 найдено 1 погибшего", — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестна ни личность, ни пол найденного. Однако известно, что под завалами могли находиться трое человек. По словам очевидцев, медики увезли маленького ребенка.

В Киеве под завалами дома нашли тело первой жертвы. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна.

Кроме того мы сообщали, что спасатели уже обрушили фасад, чтобы к месту ЧП был доступ, а также приступили к поиску жертв.

"Страна" также запустила онлайн, в котором рассказывает, что происходит на месте инцидента.