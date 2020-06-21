Неподалеку от многоэтажного дома по проспекту Григоренко в Киеве, где произошел взрыв, спасатели обнаружили малолетнего ребенка.

Об этом в воскресенье, 21 июня, передает корреспондент "Страны" с места происшествия.

Сообщается, что спасатели уже увезли ребенка с места происшествия и сейчас он находится в полной безопасности. О его состоянии в ГСЧС пока не рассказали. Однако известно, что его родители могли все еще остаться под завалами, их найти пока не удалось. Спасатели продолжают поиски и эвакуацию пострадавших при взрыве.

Ранее мы публиковали фото с места происшествия. Судя по ним, взрыв разрушил несколько квартир многоэтажки.

Напомним, что "Страна" следит за происходящим вокруг взрыва в столичном доме в режиме текстовой онлайн-трансляции.