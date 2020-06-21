Киевские спасатели приступили к поиску людей, которые могли остаться под завалами разрушенной взрывом газа многоэтажки.

Об этом говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

"Спасатели обрушили фасад, чтобы можно было зайти. Людей под завалами ищут. Но пока сведений нашли ли кого-то нет", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, с места ЧП увезли маленького ребенка. Его родителей пока что не нашли под завалами.

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна.

"Страна" также запустила онлайн, в котором рассказывает, что происходит на месте инцидента.