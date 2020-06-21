После взрыва в многоэтажке на проспекте Григоренко в Киеве, оказались как минимум четыре человека, троих из них уже спасли сотрудники ГСЧС. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информирует пресс-служба столичных спасателей.

"По состоянию на 11:00 найдено 1 погибшее лицо. Эвакуированы 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жильцов дома", - говорится в сообщении ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий взрыва было привлечено 75 спасателей и 15 единиц техники.

Напомним, что "Страна" следит за происходящим вокруг взрыва в столичном доме в режиме текстовой онлайн-трансляции.

Ранее мы писали, что неподалеку от места взрыва слышен отчетливый запах газа, вероятно он мог стать причиной инцидента.