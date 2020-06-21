После взрыва в многоэтажке Киева, который произошел утром воскресенья, 21 июня, место инцидента оцепила полиция. Осколки лежат в 20 метрах от эпицентра, а у неподалеку припаркованных авто повыбивало окна.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, бригада спасателей уже начала работы на месте взрыва. Туда прибыла специальная спасательная "вышка", которую будут поднимать. Неподалеку от места взрыва отчетливо чувствуется запах газа.

Из-за взрывной волны у машин, которые были припаркованы неподалеку, разбило окна. Сейчас правоохранители никого не пускают к месту ЧП.

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. Фото: Страна

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ.

"Страна" также запустила онлайн, в котором рассказывает, что происходит на месте инцидента.