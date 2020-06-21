"Везде сильный запах газа". Появились фото и видео с места взрыва многоэтажки в Киеве
Неподалеку от дома по проспекту Григоренко, в котором сегодня около 10:00 произошел взрыв, слышен отчетливый запах газа, вероятно он мог стать причиной инцидента.
Об этом в воскресенье, 21 июня, передает корреспондент "Страны".
Также у многоэтажки собираются толпы людей, вероятно, жителей этого дома.
"Везде сильный запах газа". Появились фото и видео с места взрыва многоэтажки в Киеве. Фото: Страна
В свою очередь сотрудники спасательной службы уже работают на месте происшествия. Как видно на фотографиях, взрыв полностью разрушил несколько квартир многоэтажки.
"Везде сильный запах газа". Появились фото и видео с места взрыва многоэтажки в Киеве. Фото: Страна
"Везде сильный запах газа". Появились фото и видео с места взрыва многоэтажки в Киеве. Фото: Страна
По информации наших журналистов, осколки от взрыва разлетелись как минимум на 20 метров от дома.
"Везде сильный запах газа". Появились фото и видео с места взрыва многоэтажки в Киеве. Фото: Страна
"Везде сильный запах газа". Появились фото и видео с места взрыва многоэтажки в Киеве. Фото: Страна
Напомним, что "Страна" следит за происходящим вокруг взрыва в столичном доме в режиме текстовой онлайн-трансляции.