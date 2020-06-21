В воскресенье, 21 июня, около 10:00 в многоэтажном доме в Киеве, расположенном по проспекту Григоренко, 41 (район Позняки), раздался взрыв. Одной из причин инцидента очевидцы называют утечку газа.
Корреспондент "Страны" находится на месте ЧП. Все подробности - в нашем материале, он обновляется.
11:44 Приехал мэр Виталий Кличко.
11:42 Муниципальная стража сообщает, что под завалами шесть человек, а не три, как говорили в полиции.
11:40 Еще один крупный план с места взрыва. Спасатели на крыше.
Фото Сергея Кузина
11:37 Скоро приедет Виталий Кличко.
11:32 Несколько фото с места взрыва от КГГА.
11:29 Полиция Киева сообщила, что деблокировали на данный момент троих человек. Поиски еще троих продолжаются.
11:28 Мать приехала искать сына, который находится в доме, где произошёл взрыв на 9 этаже. С ней приехал ее второй сын, искать брата.
11:26 Взрывом дом "прошило" насквозь - вот фото "Страны" из двора. Видно, что повреждены плиты и окно.
11:21 Краткое резюме по трагедии на данный момент:
- найден один погибший, которого придавило плитой
- одного человека смогли вытащить из-под завалов, он жив и получает помощь врачей
- еще троих пытаются вытащить
- эвакуирован 21 человек
- взрыв разрушил перекрытия между 4 и 8 этажами
11:19 На место приехала Нацгвардия.
11:15 Спасатели сообщили об одном погибшем по состоянию на 11 часов.
11:11 Очевидцы говорят, что увезли маленького ребёнка, а родителей под завалами еще не нашли.
11:09 Местные жители на месте происшествия.
11:07 Три человека находятся под завалами дома в Киеве, сообщает госслужба по ЧС.
11:01 В стоявших по соседству машинах разбиты окна, говорят местные жители. Готовятся поднимать вышку.
10:55 Много спасателей, полиции, пожарных. Информации о погибших пока нет.
10:48 Спасатели обрушили фасад, чтобы можно было зайти. Людей под завалами ищут. Но пока сведений, нашли ли кого-то, нет. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
10:44 Спасатели уже работают прямо на месте, где рухнул фасад.
10:43 Место взрыва оцеплено.
10:42 Осколки от взрыва лежат метрах в 20 от дома, сообщает корреспондент "Страны".
10:41 Спасатели опубликовали такое первое сообщение о происшествии.
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.
На месте происшествия работают сотрудники ДСНС и Национальной полиции.
От ДСНС привлечено 46 человек личного состава и 9 единиц техники".
10:30 Как сообщает наш корреспондент с места происшествия, взрыв затронул 4-9 этажи дома.
10:28 Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.
Напомним, ранее мы публиковали первые подробности взрыва в доме по проспекту Григоренко.