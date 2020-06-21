В воскресенье, 21 июня, около 10:00 в многоэтажном доме в Киеве, расположенном по проспекту Григоренко, 41 (район Позняки), раздался взрыв. Одной из причин инцидента очевидцы называют утечку газа.

Корреспондент "Страны" находится на месте ЧП. Все подробности - в нашем материале, он обновляется.

11:44 Приехал мэр Виталий Кличко.

11:42 Муниципальная стража сообщает, что под завалами шесть человек, а не три, как говорили в полиции.

11:40 Еще один крупный план с места взрыва. Спасатели на крыше.

Фото Сергея Кузина

11:37 Скоро приедет Виталий Кличко.

11:32 Несколько фото с места взрыва от КГГА.

11:29 Полиция Киева сообщила, что деблокировали на данный момент троих человек. Поиски еще троих продолжаются.

11:28 Мать приехала искать сына, который находится в доме, где произошёл взрыв на 9 этаже. С ней приехал ее второй сын, искать брата.

11:26 Взрывом дом "прошило" насквозь - вот фото "Страны" из двора. Видно, что повреждены плиты и окно.

11:21 Краткое резюме по трагедии на данный момент:

найден один погибший, которого придавило плитой

одного человека смогли вытащить из-под завалов, он жив и получает помощь врачей

еще троих пытаются вытащить

эвакуирован 21 человек

взрыв разрушил перекрытия между 4 и 8 этажами

11:19 На место приехала Нацгвардия.

11:15 Спасатели сообщили об одном погибшем по состоянию на 11 часов.

11:11 Очевидцы говорят, что увезли маленького ребёнка, а родителей под завалами еще не нашли.

11:09 Местные жители на месте происшествия.

11:07 Три человека находятся под завалами дома в Киеве, сообщает госслужба по ЧС.

11:01 В стоявших по соседству машинах разбиты окна, говорят местные жители. Готовятся поднимать вышку.

10:55 Много спасателей, полиции, пожарных. Информации о погибших пока нет.

10:48 Спасатели обрушили фасад, чтобы можно было зайти. Людей под завалами ищут. Но пока сведений, нашли ли кого-то, нет. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

10:44 Спасатели уже работают прямо на месте, где рухнул фасад.

10:43 Место взрыва оцеплено.

10:42 Осколки от взрыва лежат метрах в 20 от дома, сообщает корреспондент "Страны".

10:41 Спасатели опубликовали такое первое сообщение о происшествии.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

На месте происшествия работают сотрудники ДСНС и Национальной полиции.

От ДСНС привлечено 46 человек личного состава и 9 единиц техники".

10:30 Как сообщает наш корреспондент с места происшествия, взрыв затронул 4-9 этажи дома.

10:28 Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Напомним, ранее мы публиковали первые подробности взрыва в доме по проспекту Григоренко.