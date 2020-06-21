Многоэтажку в Киеве разнесло взрывом газа. Видео
В воскресенье, 21 июня, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ.
"Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. На место срочно выехали все службы", - говорится в сообщении.
Уточним, что на данный момент неизвестно, есть ли в результате взрыва пострадавшие или погибшие. На опубликованных кадрах видно, что дом "прошило" насквозь. Часть квартир полностью уничтожена.
Как сообщала "Страна", в Слободском районе Харькова в жилом многоэтажном доме взорвался газовый баллон. После взрыва в доме были выбиты окна, двери между комнатами и рама балкона.
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