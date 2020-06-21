Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что йога помогает в борьбе с коронавирусом, поскольку в ней есть ряд дыхательных техник.

Об этом сообщает The Times of India

"Многие пациенты в мире пользуются методикой йоги для укрепления дыхательной и иммунной систем. Йога дает им возможность обрести здоровье", - сказал он.

Чиновник утверждает, что именно йога до изобретения вакцины от болезни является "верным другом" каждого человека.

"Мы все знаем, что до сих пор нигде в мире не смогли разработать вакцину от коронавируса COVID-19. Именно поэтому прямо сейчас только сильный иммунитет может стать щитом и телохранителем для нас и членов наших семей... Йога - наш верный друг в создании такой иммунной защиты", - уточнил он.

Кроме того, по его словам, йога способна облегчить стресс, который испытывают люди на фоне эпидемии.

Напомним, священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что занятия йогой это не по-христиански. Такие физические и духовные практики родом из Индии несовместимыми с христианской верой.

Ранее "Страна" писала, что певица Настя Каменских рассказала о занятиях Йогой.