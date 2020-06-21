Тест на антитела показал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не был заражен коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 21 июня, он рассказал на своей странице "ВКонтакте".

"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", - пишет лидер Чечни.

Кадыров заявил, что сдавал тесты вместе с участниками республиканской сборной КВН.

"Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, - от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами Главы ЧР", - добавил Кадыров.

Результаты тестирования показали, что 80% сдавших анализы уже переболели Covid-19.

Напомним, впервые информация о коронавирусе у Кадырова появилась 21 мая. Российские СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах заявляли, что глава Чечни госпитализирован в московскую больницу с осложнениями от инфекции.

После этого, 27 мая, Кадыров записал видео, на котором он уверяет, что полностью здоров и коронавирус его не коснулся.