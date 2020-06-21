В воскресенье, 21 июня, количество погибших от коронавируса в Украине превысило тысячу человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, за прошедшие сутки умерли восемь человек. Общее число умерших достигло 1 002 украинцев.

С момента начала эпидемии больше всего умерло украинцев в Черновицкой области — 171 человек. На втором месте Львовская область – 114 украинцев. На третьем месте Киев – 98 умерших.

Меньше всего умерших Херсонской (три человека) и Сумской (пять человек) областях.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, количество зараженных в Украине выросло до 36 650 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 735 украинцев. Больше всего зараженных обнаружено во Львовской области - 101 человек.

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