На юго-востоке Англии в городе Рединг ливиец зарезал троих человек, еще трое получили тяжелые ранения. В полиции заявили, что на данный момент нападение не рассматривается как теракт.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информирует пресс-служба правоохранителей.

По данным стражей порядка, инцидент произошел вечером 20 июня в парке Forbury Gardens. Преступник напал с ножом на группу отдыхающих. Полицейским удалось оперативно задержать нападавшего, который оказался 25-летним выходцем из Ливии. Он уже был помещен под стражу.

Как сообщили правоохранители, мотивы преступления пока неизвестны. В то же время, в полиции подчеркнули, что данный инцидент не квалифицирован как теракт и не связан с митингами против расизма и полицейского насилия, которые проходили ранее в тот день неподалеку от места происшествия.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от ужасного инцидента в Рединге, благодарю аварийные службы которые работали на месте происшествия", - заявил глава британского правительства.

Напомним, недавно на главу городского управления бельгийского города Брюгге Дирка Де Фау напал мужчина с ножом и ударил политика в шею, нанеся смертельно опасный удар. Пострадавшего сразу прооперировали и нанесли 24 шва.

Ранее мы писали, что под Киевом в районной больнице пациент с ножом напал на медперсонал и убил врача-педиатра.