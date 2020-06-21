В ночь на воскресенье, 21 июня, в одной из многоэтажек Кривого Рога, расположенной по улице Симонова Довгинцевского района, произошел пожар. В результате инцидента погиб подросток.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает "УНН".

Так, сообщение о пожаре поступило на телефон дежурного в 3:10. По прибытию на место было установлено, что горит однокомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажного здания. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мальчика 2006 года рождения. Позже выяснилось, что ребенок имел I группу инвалидности.

Во время пожара спасатели эвакуировали из здания пять человек, среди которых один ребенок 2019 года рождения.

Потушить возгорание удалось в 4:38. Всего было привлечено 15 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар в многоэтажке Кривого Рога. Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, днем ранее в Кривом Роге произошло возгорание на территории рынка. Сообщение о пожаре поступило поздно вечером, однако обошлось без жертв.

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