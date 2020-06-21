Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить темпы тестирования коронавирусной инфекции из-за того, что в стране слишком много подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом он заявил в воскресенье, 21 июня, на предвыборном митинге в Талсе, штат Оклахома.

"Тестирование - это палка о двух концах. Мы протестировали уже 25 миллионов человек, это, возможно на 20 миллионов больше, чем в других странах... Но что плохо, чем больше ты тестируешь, тем чаще ты выявляешь случаи (коронавируса - Ред.). Поэтому я сказал своим людям: "Пожалуйста, замедлите тестирование". А они проверяют и проверяют", - сказал Трамп.

Кроме того американский лидер анонсировал открытие школ в США этой осенью. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что дети якобы имеют сильный иммунитет, способный противостоять коронавирусу.

"Дети намного сильнее нас. Давайте откроем школы, пожалуйста. Мы должны их открыть, мы должны их открыть осенью", - сказал Трамп.

В свою очередь Белый дом позднее уточнил, что заявление Трампа о замедлении темпов тестирования в стране яляется шуткой.

По последним данным, в США зафиксировано 2 330 578 случаев коронавируса. 121 980 человек умерли от Covid-19, выздоровели 972 941.

Видео: YouTube/ Global News

Напомним, ранее Трамп обещал, что до конца 2020 года в США будет разработана вакцина от коронавируса.

Как мы сообщали ранее, советники президента США заявили, что всплеск заражений коронавирусом в некоторых штатах в последние дни не является свидетельством приближения второй волны эпидемии.