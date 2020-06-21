На Донбассе за сутки, 20 июня, "ЛДНР" 28 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего ранения получили три военнослужащих.

Об этом пишет пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности группировки "Восток" обострение произошло неподалеку от Хутора Вольный, использовав артиллерию, минометы, а в ночное время суток – гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Восток" огонь по позициям ВСУ открывали из минометов на подходах к Авдеевке и Широкиному. Несколько раз позиции были обстреляны возле Павлополя.

В результате обстрелов трое украинских бойцов получили ранения — их доставили в медицинские учреждения, где им уже оказали необходимую помощь

Напомним, 18 июня в зоне ООС от пули снайпера погиб украинский солдат. Кроме того, в результате минометного обстрела был ранен еще один военнослужащий.

Также мы писали, что 14 июня на Донбассе погиб военный, который через месяц должен быть ехать домой и выдавать дочь замуж.