По состоянию на утро воскресенья, 21 июня, количество зараженных в Украине выросло до 36 650 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 735 украинцев. Больше всего зараженных обнаружено во Львовской области - 101 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, всего с начала эпидемии заразились 36 650 человек. Умерли от болезни 1 002 украинца. За сутки количество летальных случаев увеличилось на восемь человек.

Выздоровели от COVID-19 с начала пандемии 16 509 украинцев. За сутки - плюс 103 излечившихся.

Накануне "Страна" разобралась, почему Львовская область бьет антирекорды по заболевшим.

Напомним, в субботу утром, 20 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 35 825 человек. За сутки заболел 841 житель страны. Больше всего заболевших тогда обнаружили во Львовской области, но лидером по общему количеству заболевших оставалась Черновицкая области.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля.