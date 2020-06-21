В воскресенье, 21 июня, в Украине ожидается дождливая погода с грозами. Осадки будут во всех областях страны.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе страны будут сильные дожди с грозами и 22-27 градусов выше нуля. В ночное время суток похолодает до 16-18 градусов по Цельсию.

На севере Украины также пройдут кратковременные дожди с грозами. Здесь воздух прогреется до 27-30 градусов. Ночью же похолодает до 18-20 градусов по Цельсию.

В центральных регионах синоптики прогнозируют от 27 до 29 по Цельсию, а также осадки с грозами. Ночью ожидается от 16 до 20 тепла.

На юге Украины дожди будут достаточно сильными, которые будут сопровождаться грозами. Днем столбик термометра покажет 23-27 градусов. А ночью похолодает до 17-20 тепла.

На востоке Украины ожидается 30-32 градуса выше нуля и небольшие осадки с грозами. Ночью же похолодает до 18-20 градусов.

Напомним, в Украине спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий на выходных и об опасности, которая возникает в стране в связи с этим. Возможны грозы, град и шквальный ветер.