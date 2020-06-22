Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 22 июня

В Минздраве показали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 22 июня. За последние сутки заразился 681 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 660 (1014 выздоровели)

Волынская область - 1 852 (548 выздоровели)

Днепропетровская область - 1042 (776 выздоровели)

Донецкая область - 362 (145 выздоровели)

Житомирская область - 1 270 (633 выздоровели)

Закарпатская область - 2 149 (842 выздоровели)

Запорожская область - 555 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2 056 (1071 выздоровел)

Киев - 4 368 (1391 выздоровели)

Киевская область - 2 236 (1100 выздоровели)

Кировоградская область - 627 (508 выздоровели)

Луганская область - 72 (53 выздоровели)

Львовская область - 3 980 (674 выздоровели)

Николаевская область - 366 (265 выздоровели)

Одесская область - 1 304 (551 выздоровел)

Полтавская область - 293 (262 выздоровели)

Ровенская область - 2 963 (1526 выздоровели)

Сумская область - 258 (182 выздоровели)

Тернопольская область - 1 728 (1073 выздоровели)

Харьковская область - 1 811 (872 выздоровели)

Херсонская область - 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая область - 622 (492 выздоровели)

Черкасская область - 603 (393 выздоровели)

Черновицкая область - 4 357 (1574 выздоровели)

Черниговская область - 480 (131 выздоровел).

"Подтвержден 37 241 случай COVID-19, из них 16 642 выздоровели, 1012 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 681 случай. В госпитализации нуждались 102 34 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27 007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 569 589, методом ИФА - 128 716.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 22 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 новый случай заражения.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали 183 000 заразившихся коронавирусом за сутки. Это стало рекордом. Прошлый максимальный прирост был зарегистрирован 18 июня (181 000 заразившихся).