Участники протестов Black Lives Matter, которые переросли в массовые беспорядки и грабежи на улицах США, снесли очередной памятник .На этот раз не повезло автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Об этом сообщает NBC Bay area.

Кроме того, в парке "Золотые ворота" в Сан-Франциско от рук вандалов пострадал и памятник 18-му президенту США Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре. Вокруг постаментов собралось несколько сотен человек, который помогали "протестующим" портить памятники, однако полиция не вмешалась, потому столкновения не произошло.

Отметим, протестующие в США продолжают праздновать День освобождения от рабства, который отмечается 19 июня.

#BREAKING: Demonstrators topple statues in San Francisco's Golden Gate Park. @hurd_hurd will have details on our News at 11. https://t.co/RvmlMqu73s pic.twitter.com/iUZE28AvdD — NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 20, 2020

Напомним, в американском городе Портленд, штат Орегон, участники акции протеста против расизма и полицейского насилия Black Lives Matter снесли памятник одному из основателей Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону.

Как сообщала "Страна", участники движения Black Lives Matter снесли и сбросили в воду памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Статуя знаменитого мореплавателя была установлена в городе Ричмонд