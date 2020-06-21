Протестующие в США снесли памятник автору гимна и 18 президенту. Фото: Скриншот видео / NBC Bay area

Участники протестов Black Lives Matter, которые переросли в массовые беспорядки и грабежи на улицах США, снесли очередной памятник .На этот раз не повезло автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Об этом сообщает NBC Bay area.

Кроме того, в парке "Золотые ворота" в Сан-Франциско от рук вандалов пострадал и памятник 18-му президенту США Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре. Вокруг постаментов собралось несколько сотен человек, который помогали "протестующим" портить памятники, однако полиция не вмешалась, потому столкновения не произошло.

Отметим, протестующие в США продолжают праздновать День освобождения от рабства, который отмечается 19 июня.

Напомним, в американском городе Портленд, штат Орегон, участники акции протеста против расизма и полицейского насилия Black Lives Matter снесли памятник одному из основателей Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону.

Как сообщала "Страна", участники движения Black Lives Matter снесли и сбросили в воду памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Статуя знаменитого мореплавателя была установлена в городе Ричмонд

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