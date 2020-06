Участники протестов Black Lives Matter, которые переросли в массовые беспорядки и грабежи на улицах США, снесли очередной памятник .На этот раз не повезло автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Об этом сообщает NBC Bay area.

Кроме того, в парке "Золотые ворота" в Сан-Франциско от рук вандалов пострадал и памятник 18-му президенту США Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре. Вокруг постаментов собралось несколько сотен человек, который помогали "протестующим" портить памятники, однако полиция не вмешалась, потому столкновения не произошло.

Отметим, протестующие в США продолжают праздновать День освобождения от рабства, который отмечается 19 июня.

#BREAKING: Demonstrators topple statues in San Francisco's Golden Gate Park. @hurd_hurd will have details on our News at 11. https://t.co/RvmlMqu73s pic.twitter.com/iUZE28AvdD