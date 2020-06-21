На Троещине в Киеве "Volkswagen" врезался в остановку общественного транспорта. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует страница "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что ДТП случилось на улице Лаврухина. По словам очевидцев, пешеходы хотели устроить самосуд над виновником происшествия, однако на место инцидента вовремя подоспели три наряда полиции, которые огородили место аварии.

Также пользователи соцсети опубликовали видео, на котором видно, как голый по пояс мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, рассказывает полицейским, что он был пассажиром врезавшегося в остановку "Volkswagen", а не сидел рулем. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Напомним, что недавно в Винницкой области в селе Слободка 32-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля в пьяном состоянии наехала на четырех детей.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный парень угнал авто посла, протаранил ворота, попал в ДТП на Андреевском и сбежал.