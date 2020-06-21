Полиция открыла уголовное производство после смерти 38 щенков в грузовом отсеке самолета, летевшего из Киева в Торонто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился авиарейс сообщением «Киев-Торонто», где находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания. установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных", - указано в сообщении.

После процессуального согласия прокуратура Борисполя, полиция открыла уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Правоохранители определят, в каких условиях перевозили животных, а также установят причины и виновных в их смерти.

Напомним, 13 июня авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществила спецрейс Киев-Торонто, в грузовом трюме самолета везли около 500 щенков. Из-за ненадлежащих условий перевозки 38 из них умерли от удушья.

Как сообщала "Страна", щенки умерли от удушья, после чего 19 июня МАУ объявили временное эмбарго на перевозку живых животных на самолетах B767. Также приводятся некоторые подробности инцидента - на борту было 200 щенков французских бульдогов. Их везли на продажу. И, как оказалось, в грузовом отсеке самолета МАУ было всего 300 клеток (то есть, в некоторых содержалось по двое собак), нарушалась циркуляция воздуха, что, очевидно, и стало причиной гибели животных.