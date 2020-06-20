В возрасте 61 года скончался клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев, который стал автором музыки и текста хита 80-х "На заре".

Новость написали его родственники на личной странице артиста "ВКонтакте".

"Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться", - указано в сообщении.

Пока что причина смерти неизвестна, однако отмечается, что скончался он ранним утром 20 июня.

В 2019 году песня "На заре" стала снова популярна спустя 32 года после ее появления. Авторам музыки удалось восстановить первый клип, снятый еще в 1987 году и опубликовал его на YouTube, после чего музыкальное видео посмотрели более пяти миллионов зрителей и YouTube временно заблокировал ролик, заподозрив "спам, обман и мошенничество".

Умер автор хита "На заре" участник группы "Альянс". Видео: YouTube / Олег Парастаев

Парастаев участвовал в группе "Альянс" с 1986 по 1987 годы, после чего создал "Новую русскую группу".

Напомним, вокалист и пианист, основатель джазового коллектива "Квартет Руслана Егорова" скончался в ночь на 2 июня. Руслану было всего 36 лет.

Как сообщала "Страна", на 79-м году жизни скончался российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. До своей смерти он боролся с тяжелой формой коронавируса.