В США отказались от названия "эскимо" как уничижительного для эскимосов. На Чукотке этого не поняли
Американская компания Dreyer's, которая является дочерней компанией Nestle, отказалась использовать слово "эскимо" для обозначения мороженого на палочке. Производители считают, что этот термин оскорбляет коренные народы севера.
Об этом в субботу, 20 июня, информирует РИА Новости.
"Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным", - объяснила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.
В свою очередь составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка Наталья Радунович заявила, что "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Чукотки, так как не ассоциируется с первоначальным значением слова - "поедающий сырое мясо".
"Мы - инуиты, а мороженое – эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак", - заявила Наталья.
Стоит напомнить, что данное решение в Dreyer's приняли на фоне массовых антирасистских протестов в США и по всему миру. Так, в ходе очередной демонстрации, американцы повалили памятник отцу-основателю государства Джорджу Вашингтону. В США считается, что он был крупным рабовладельцем.
Ранее мы писали, что демонстранты расправились и с памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.