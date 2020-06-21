Американская компания Dreyer's, которая является дочерней компанией Nestle, отказалась использовать слово "эскимо" для обозначения мороженого на палочке. Производители считают, что этот термин оскорбляет коренные народы севера.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует РИА Новости.

"Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным", - объяснила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.

В свою очередь составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка Наталья Радунович заявила, что "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Чукотки, так как не ассоциируется с первоначальным значением слова - "поедающий сырое мясо".

"Мы - инуиты, а мороженое – эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак", - заявила Наталья.

Стоит напомнить, что данное решение в Dreyer's приняли на фоне массовых антирасистских протестов в США и по всему миру. Так, в ходе очередной демонстрации, американцы повалили памятник отцу-основателю государства Джорджу Вашингтону. В США считается, что он был крупным рабовладельцем.

Ранее мы писали, что демонстранты расправились и с памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.