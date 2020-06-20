Стало известно имя героя, на ходу остановившего "Жигули", за рулем которого был мужчина без сознания. 38-летний житель Харькова Сергей Мармаза ехал на работу и заметив неуправляемое такси сразу бросился на помощь.

Об этом говорится в сюжете ТСН в субботу, 20 июня.

По словам Сергея, из окна неуправляемого автомобился кричала женщина, которая молила о помощи и изо всех сил пыталась спастись.

"У нее было открыто окно. Она держала левой рукой руль и кричала в окно: "Помогите, ему плохо". Она была серьезно напугана, потому что не знала, что делать. Она стучала, она его тормошила. Я заглянул и увидел, что он висит на руле и его тянет", - сказал харьковчанин.

Он отметил, что остановить "ВАЗ" ему удалось не сразу.

"У него ноги заплелись на всех трех педалях. Я сначала по ногам его ударил раз, не получилось. Потом пытался ручник. Потом я ударил по его ногам, сразу по обеим ногам и затормозил его", - рассказал Сергей.

По словам журналистов, он, рассказывая историю о своем поступке, заметно смущался. Сам Сергей уверен - он не сделал ничего необычного, но рад, что смог помочь.

Видео: YouTube/ TCH

Напомним, видео самого происшествия мы публиковали в минувшую среду.

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