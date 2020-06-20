Ученые заявили, что назначать препарат дексаметазон, которым лечат больных коронавирусом, нужно с осторожностью из-за его побочных эффектов.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на брифинг координатора направления инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктора Масуда Дары.

"Конечно, нужен больший метаанализ и больше данных, глобальнее изучить эти лекарства, перед тем, как рекомендовать такое лечение, однако результаты исследований являются многообещающими для пациентов с тяжелой формой COVID-19", – заявил Дара. По его словам, препарат состоит в группе глюкостероидов, которые подавляют гормон кортизон, помогающий организму бороться с воспалением и тем самым ослабляет иммунитет при лечении коронавируса.

Отмечается, что лекарство снижает смертность пациентов с коронавирусом на 35%. Особенно это касается больных в среднем и тяжелом состоянии, а также пациентов на ИВЛ. Кроме того, препаратом лечат артрит, аллергию, астму, и некоторые формы рака.

Однако такие побочные эффекты, как головокружение, смена настроения, головная боль и снижение сахара в крови могут быть опасны для пожилых пациентов с гипертонией и диабетом, которые являются самыми уязвимыми перед коронавирусом.

"Очевидно, мы должны знать, как спасти жизнь пациентов с тяжелой стадией COVID-19. Однако мы должны учесть и пациентов в других состояниях, какое влияние окажет дексаметазон на них", – добавил он.

Напомним, дексаметазон - привычный многим препарат от аллергии - британские ученые назвали панацеей при коронавирусе. В условиях отсутствия вакцины, этот препарат способен втрое уменьшить риск смертности больных с Covid-19, считают английские врачи.

Как сообщала "Страна", американские медики поставили под сомнение эффективность препарата дексаметазона в лечении коронавируса, о которой ранее заявили ученые Оксфордского университета.