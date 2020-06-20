Сегодня в немецком городе Гельзенкирхен возле штаб-квартиры Марксистско-ленинской партии Германии (MLPD) установили 2-метровую статую вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует РИА Новости.

Сообщается, что местные власти активно сопротивлялись установке этой статуи, однако марксистам-ленинистам удалось добиться своего через административный суд. В свою очередь председатель MLPD Габи Фехтнер во время церемонии открытия постамента назвала Ленина "важным историческим деятелем и пионером борьбы за свободу и демократию для масс".

По информации журналистов статуя была изготовлена еще в 1957 году в бывшей Чехословакии. Ранее она стояла на территории Горжовицкого машиностроительного завода, однако после бархатной революции исчез в 1989 году он был демонтирован. При этом в MLPD заявили, что им удалось купить статую на интернет-аукционе за 16 тысяч евро (478 087 гривен) у австрийского коллекционера.

Примечательно, что это первая статуя Ленина в бывшей Западной Германии.

Напомним, что недавно на аукционе со второй попытки через систему электронных торгов PROZORRO был продан демонтированный в 2016 году памятник Владимиру Ленину за 375 104,69 гривен.

Тем временем в США протестующие против расизма и полицейского насилия активно митингуют возле памятника Ленину.