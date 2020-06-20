Беларусь разрешит украинцам пересекать границу в пяти пунктах пропуска с помещением на двухнедельную изоляцию.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сообщение заведующего консульским отделом посольства Украины в Беларуси Руслана Семенченко.

"Въезд иностранных граждан, в том числе граждан Украины, в Беларусь и транзитный проезд через ее территорию разрешен во всех пунктах пропуска кроме тех, которые размещены напротив пунктов пропуска, которые временно закрыты в соответствии с решением правительств смежных государств", - заявил он.

Так, пропуск будет осуществляться через КПП "Сеньковка – Веселовка", "Славутич – Комарин", "Новые Яриловичи – Новая Гута", "Выступовичи – Новая Рудня", "Доманово – Мокраны". Однако после пересечения границы украинцам придется пройти двухнедельную обсервацию на фоне карантина.

"Лица, которые прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны пребывать на самоизоляции в домашних условиях и не подлежат дальнейшему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до завершения строка самоизоляции", - отметил Семенченко.

По его словам, пограничники выдают специальную анкету, а за нарушение правил придется отвечать перед законом. На обсервацию не поместят только тех, кто едет на родину транзитом через Беларусь, дипломатов, дальнобойщиков, экипаж самолетов, кораблей и поездов.

Напомним, Кабмин отмени возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам.

Как сообщала "Страна", Республике Беларусь в апреле коронавирусом заразились 4 204 человек. Это почти на полсотни человек больше, чем в Украине, хотя население Беларуси составляет около 10 миллионов.