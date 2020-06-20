C завтрашнего дня, 21 июня, Испания открывает свои границы для граждан государств Евросоюза, кроме соседней Португалии - для этой страны ограничения будут действовать до 1 июля. Так, уже завтра испанские аэропорты обслужат 100 международных авиарейсов.

Об этом в субботу, 20 июня, информирует издание El Pais.

Сообщается, ограничения на международное сообщение со странами ЕС (кроме Португалии) будут сняты с 00:00 (01:00 по Киеву) 21 июня.

"Благодаря ограничениям нам удалось спасти тысячи жизней в Испании. Вирус может вновь вернуться к нам второй волной. Нам нужно быть готовыми", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес по случаю ослабления карантина.

Стоит отметить, что по состоянию на 20 июня в Испании зафиксировано 292 655 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 134 новых пациентов с Covid-19. Общее число умерших от болезни достигло 28 322 (+7 за сутки).

Ранее ожидалось, что свои границы Испания начнет открывать уже с 1 июля.

Напомним, недавно испанский Кабмин распорядился штрафовать людей, которые будут появляться в общественных местах без маски, на 100 евро.