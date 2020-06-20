Синоптики предупредили о наплыве холодного воздуха в некоторых регионах России.

Об этом рассказал синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает "РИА Новости".

"Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18–20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов", - заявил он.

Также Вильфанд отметил, что похолоданием это не считается, так как температура воздуха приблизится к норме в это время года.

По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской и Омской областях, а также в Пермском крае.

"Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметке, а ночные температуры 8–9 градусов", - добавил синоптик.

Напомним, 12 мая снегопады накрыли Латвию, Литву, часть Польши, Беларуси, а также Псковскую область России. Об этом пишут местные СМИ и соцсети. В частности, снег выпал в белорусском Гродно.

Как сообщала "Страна", почему Путин объявил парад Победы на 24 июня, а Бессмертный полк на 26 июля.