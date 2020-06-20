Убитый в Шевченковском районе Днепра оперативник Дарвин Потуданский умер на руках у своего напарника, а пули от выстрелов злоумышленника попали в самое сердце.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Нацполиции.

Так, по информации правоохранителей, вчера, 19 июня, преступник совершил вооруженное ограбление, в ходе которого он завладел крупной суммой денег. Во время патрулирования полицейские Дарвин Потуданский, Богдан Черепий и Константин Семенюта заметили автомобиль, похожий на тот, которым, согласно описанию, ездил управлял злоумышленник.

Стражи порядка решили доставить водителя этого авто в отделение полиции, однако во время движения по Запорожскому шоссе задержанный, который сидел на заднем сидении своего авто, достал из под сидения пистолет Макарова и выстрелил в оперативника Потуданского. После этого он направил оружие в сторону второго полицейского, Богдана Черепия, который сидел за рулем.

Он в свою очередь остановил автомобиль и помог раненому полицейскому выхватить пистолет у преступника. Когда на него надели наручники, Потуданский умер из-за несовместимых с жизнью ранений - пули попали ему в сердце.

С места происшествия правоохранители изъяли пистолет, из которого убили оперативника, а также сумку с деньгами, которые были похищены во время ограбления.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибшего при исполнении оперативника.

Также "Страна" сообщала, что суд уже избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве полицейского.