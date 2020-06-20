Пентагон, где недавно могла произойти смена начальства, начал испытания мощнейшей авиабомбы GBU-53/B StormBreaker, которая интегрирована в программу полуавтономного высокоточного комплекса Golden Horde ("Золотая Орда"). По заверениям специалистов, новое вооружение изменит "правила игры".

Об этом в пятницу, 19 июня, пишет Forbes.

Сообщается, что новую разработку в рамках испытаний сбросил истребитель F/A-18E/F Super Hornet, который вместе с F-15E Eagle и F-35 Lightning II первыми получат новое оружие. Последний самолет сможет переносить до 24 бомб GBU-53/B StormBreaker, тесты которых завершатся уже к концу этого года.

По данным издания, в основу GBU-53/B StormBreaker легли разработки 1980-х годов. Тогда Пентагон планировал уничтожать советские танки "дождем" из умных противотанковых снарядов, выпускаемых самолетом-носителем без захода в зону воздушной обороны противника.

Журналисты отметили, что бомба GBU-53/B StormBreaker может самостоятельно выбирать цель из заготовленного перечня в зависимости от приоритета их поражения, а также допускает корректировку курса самолетом-носителем. Управление роем таких авиабомб может проходить в рамках программы Golden Horde ("Золотая Орда"), которая предполагает использование искусственного интеллекта.

Эксперты считают, что рой таких бомб является оружием массового поражения.

Напомним, что недавно в Госдепе США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения на $600 000 000.

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