Утром 21 июня в Украине будет частичное солнечное затмение, максимальная фаза которого составит 0,994 и наступит в 08:51 по Киеву.

Об этом сообщает NASA.

Лучше всего затмение будет видно в Восточной Африке, а также Южной и Восточной Азии. Максимальную фазу затмения увидят в Индии, а в Украине будет видны только 5% этого процесса. В Украине затмение начнется в 08:29 и закончится в 09:14.

Для тех, кто захочет увидеть максимальную фазу кольцеобразного затмения, его полную версию затмения можно будет увидеть в трансляции.

Согласно расчётам, максимальная фаза будет длиться 38 секунд, а ширина кольца будет незначительной – Луна закроет 99,4% Солнечного диска. Максимальная фаза в трансляции будет наблюдаться примерно в 9:40 по киевскому времени.

Напомним, 5 июня произошло полутеневое затмение Луны, которое было заметно в Украине, а также в Европе, Азии, Африке и Австралии. Оно также совпало с полнолунием.

Как сообщала "Страна", наступил первый летний месяц 2020 года. Многие люди при планировании своих дел, поездок и других начинаний отталкиваются от расписания магнитных бурь и лунного календаря. Для удобства читателей "Страна" подготовила астрологическое расписание на июнь. Также мы рассказываем о двух затмениях, которые случатся в этом месяце.