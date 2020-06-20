Адвокаты заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, больше не будут предлагать денежную компенсацию членам семьи погибшего в происшествии курьера Сергея Захарова.

Об этом в субботу, 20 июня, рассказал защитник актера Эльман Пашаев, передает ТАСС.

"Я уже встречался с братом (погибшего, Александром - Ред.), он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением", - сказал адвокат.

В свою очередь адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский радостно отреагировал на слова Пашаева, заявив, что это хорошая новость.

"Сегодня я узнал две хорошие новости. Первая - экспертиза установила, что психических отклонений у Михаила Ефремова нет. Меня лично это очень радует. Я не мог даже представить, как актер, который выходит на сцену и гениально исполняет свои роли, может быть невменяемым. Вторая новость: противоположная сторона согласилась с желанием семьи Захаровых не принимать никакие денежные компенсации и оставить решение по данному делу на усмотрение суда. А это значит, что прекратятся все инсинуации на тему получения семьей Захаровых денег. И закончится неимоверное давление, которое оказывалось на моих доверителей", - сказал он.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего джипа и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

После этого суд Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест на два месяца, до 9 августа.

Ранее мы писали, что семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать извинения и деньги от актера.