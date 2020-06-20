Российский актер, известный по главной роли в сериале "Сваты", Федор Добронравов, по собственному желанию ушел из театра Сатиры.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию", - заявили в пресс-службе театра. Актер не смог доиграть спектакли, которые прервались из-за карантина, однако художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал "РБК", что Добронравов пообещал доиграть в спектаклях "Где мы? ∞! ...".

"Ну, у него своя компания, он остался в театре играть, он должен играть в спектакле, мы играем сейчас. Куда он денется, он будет в театре играть. У него свои взаимоотношения и нюансы просто есть бумажные", добавил Ширвиндт.

Напомним, известный российский актер Федор Добронравов госпитализирован в Рязани в предынсультном состоянии.

Как сообщала "Страна", новый министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить и основанием для запрета и фильмов с его участием.